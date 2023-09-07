Суд Екатеринбурга вновь оштрафовал "Вечерние ведомости" за дискредитацию ВС РФ

Размер штрафа составил 245 тыс. рублей

ЕКАТЕРИНБУРГ, 7 сентября. /ТАСС/. Кировский районный суд Екатеринбурга оштрафовал учредителя интернет-издания "Вечерние ведомости" за дискредитацию Вооруженных сил России. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе суда.

"ООО "Техноторг" признано виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 20.3.3 КоАП РФ. Назначено наказание в виде административного штрафа в размере 245 тыс. рублей", - сказала собеседница агентства. В Telegram-канале издания уточняется, что поводом для штрафа стали публикации о протестных акциях. За посты, которые легли в основу протокола, издание уже штрафовали, отмечается в сообщении.

В июне 2022 года Кировский районный суд Екатеринбурга оштрафовал "Техноторг" на 200 тыс. рублей по 54 фактам дискредитации ВС РФ. По той же статье учредителя интернет-газеты оштрафовали еще на 150 тыс. рублей, а позднее суд постановил оштрафовать на 100 тыс. рублей и главного редактора "Вечерних ведомостей".

"Вечерние ведомости" - ежедневная интернет-газета, которая занимается освещением событий в Свердловской и Челябинской областях, Пермском крае. Учредителем является ООО "Техноторг".