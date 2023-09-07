Бурятские таможенники предотвратили контрабанду старинных монет из России

Их нашли в машине у россиянина на пункте пропуска Монды

УЛАН-УДЭ, 7 сентября. /ТАСС/. Сотрудники таможни предотвратили контрабанду через российско-монгольскую границу старинных монет ХIХ века, которые признаны культурной ценностью. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе Бурятской таможни.

"Восемь монет ХIХ века не дали вывезти из России бурятские таможенники в пункте пропуска Монды. Культурные ценности находились в машине у россиянина. По факту недекларирования в отношении правонарушителя Бурятская таможня возбудила дело об административном правонарушении. Судом лицо привлечено к административной ответственности, предусмотренной ч. 1 ст. 16.2 КоАП РФ. Монеты конфискованы и обращены в федеральную собственность", - сообщили в ведомстве.

Таможенники обнаружили ценности в пепельнице между водительским и пассажирским сиденьями. Семь медных монет номиналом 2 копейки и одна серебряная монета номиналом 10 копеек были завернуты в салфетку. После экспертизы оказалось, что монеты отчеканены в Российской империи в период с 1828 по 1845 год и являются культурными ценностями.

Как пояснил начальник таможенного поста двустороннего автомобильного пункта пропуска Монды Бурятской таможни Александра Жукова, культурные ценности могут вывозиться с территории России с обязательным декларированием и только при наличии разрешения Министерства культуры Российской Федерации.