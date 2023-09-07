7 сентября, 08:27

Мошенница под видом целительницы похитила у москвича 1,6 млн рублей

© Официальный Telegram-канал Прокуратуры Москвы

В качестве наказания женщину приговорили к домашнему аресту

МОСКВА, 7 сентября. /ТАСС/. Столичный суд приговорил к домашнему аресту мошенницу, похитившую у москвича более 1,6 млн рублей под предлогом оказания магических услуг. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе столичной прокуратуры.

"С учетом позиции Савеловской межрайонной прокуратуры суд избрал в отношении женщины, обвиняемой в мошенничестве, меру пресечения в виде домашнего ареста", - сказали в пресс-службе.

По данным следствия, обвиняемая, выдавая себя за целителя, снимала отворот с девушки, с которой расстался 26-летний заказчик. "Введенный в заблуждение мужчина за "проведение обряда, его коррекцию, постановку защиты на обряд, закрытие чакр девушки, энергетическую подпитку", оккультную атрибутику перевел злоумышленнице более 1,6 млн рублей", - пояснили в пресс-службе. 

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© Информационное агентство ТАСС
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