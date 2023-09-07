Под Белгородом задержали мужчину, пытавшегося уехать на Украину и воевать против ВС РФ

Возбудили уголовные дела

ТАСС, 7 сентября. Сотрудники УФСБ по Белгородской области совместно с полицейскими задержали жителя Республики Татарстан, который пытался выехать на Украину для участия в боевых действиях на стороне запрещенной в России террористической организации "Легион "Свобода России", сообщила пресс-служба управления ФСБ по Белгородской области.

"В ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий установлено, что житель Альметьевска 1994 года рождения намеревался незаконно пересечь государственную границу с целью перехода на сторону ВСУ для участия в боевых действиях в составе вооруженного формирования "Легион "Свобода России", однако не осуществил преступное намерение, так как был задержан сотрудниками правоохранительных органов на территории Белгородского района Белгородской области", - говорится в сообщении.

Преступную деятельность гражданина пресекли сотрудники УФСБ и УМВД по региону, возбудили уголовные дела по ч. 1 ст. 30, ст. 275 УК России "Приготовление к государственной измене" и ч. 1 ст. 30, ч. 2 ст. 205.5 УК России "Приготовление к участию в деятельности террористической организации".