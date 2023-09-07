7 сентября, 08:53

В национальном парке в Карачаево-Черкесии ликвидировали лесной пожар

Для тушения возгорания привлекались вертолеты Ми-8 МЧС России, работала наземная группировка сил и средств Единой государственной системы предупреждения и ликвидации ЧС

ЧЕРКЕССК, 7 сентября. /ТАСС/. Лесной пожар в Тебердинском национальном парке в Карачаево-Черкесии ликвидирован на площади 5,3 га. Об этом сообщили в ГУ МЧС России по региону.

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"Работы по тушению лесного пожара в Карачаевском городском округе на площади 5,3 га завершены, пожар ликвидирован. Для ликвидации пожара привлекались вертолеты Ми-8 МЧС России, работала наземная группировка сил и средств Единой государственной системы предупреждения и ликвидации ЧС", - сказали в управлении.

Всего привлекалось более 140 человек и 36 единиц техники.

Очаг пожара был обнаружен на территории Домбайского участкового лесничества в Тебердинском национальном парке 30 августа. В прокуратуре Карачаево-Черкесии была поставлена на контроль ликвидация пожара, а также установление всех обстоятельств и причин его возникновения.

  

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РоссияКарачаево-Черкесия
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