В национальном парке в Карачаево-Черкесии ликвидировали лесной пожар

Для тушения возгорания привлекались вертолеты Ми-8 МЧС России, работала наземная группировка сил и средств Единой государственной системы предупреждения и ликвидации ЧС

ЧЕРКЕССК, 7 сентября. /ТАСС/. Лесной пожар в Тебердинском национальном парке в Карачаево-Черкесии ликвидирован на площади 5,3 га. Об этом сообщили в ГУ МЧС России по региону.

"Работы по тушению лесного пожара в Карачаевском городском округе на площади 5,3 га завершены, пожар ликвидирован. Для ликвидации пожара привлекались вертолеты Ми-8 МЧС России, работала наземная группировка сил и средств Единой государственной системы предупреждения и ликвидации ЧС", - сказали в управлении.

Всего привлекалось более 140 человек и 36 единиц техники.

Очаг пожара был обнаружен на территории Домбайского участкового лесничества в Тебердинском национальном парке 30 августа. В прокуратуре Карачаево-Черкесии была поставлена на контроль ликвидация пожара, а также установление всех обстоятельств и причин его возникновения.