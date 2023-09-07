Дело об убийстве в доме "скопинского маньяка" начнут рассматривать в суде 19 сентября

Заседание проведут в закрытом режиме

ТАСС, 7 сентября. Предварительное заседание по делу об убийстве в доме "скопинского маньяка" Виктора Мохова назначили на 19 сентября. Об этом сообщили в пресс-службе Скопинского районного суда Рязанской области.

"По уголовному делу в отношении трех жителей Скопина, один из которых обвиняется в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем по неосторожности смерть потерпевшего, а двое других - в заранее необещанном укрывательстве в совершении особо тяжкого преступления (ст. 111 ч. 4, ст. 316 ч. 2 УК РФ), назначено предварительное судебное заседание на 19 сентября 2023 года", - говорится в сообщении.

В пресс-службе добавили, что заседание пройдет в закрытом режиме. Кроме того, по окончании предварительного следствия обвиняемый в убийстве заявил ходатайство о рассмотрении дела с участием присяжных.

По данным следствия, 7 августа 2022 года во дворе дома в Скопинском районе обнаружили тело местного жителя. 2 августа подозреваемый в убийстве в доме Мохова во время ссоры на фоне алкогольного опьянения нанес потерпевшему удар локтем в область шеи, от чего тот умер. Мохова обвиняют в укрывательстве особо тяжкого преступления, так как скрыл данные о том, что в его доме произошло убийство, и помог соучастникам переместить труп, полагает следствие.

Скопинский районный суд в мае вернул прокурору для устранения недостатков дело в отношении трех жителей Скопина. 2 августа Рязанский областной суд отменил возврат и направил дело в суд на новое рассмотрение.

В 2005 году Мохова приговорили к 16 годам и 10 месяцам лишения свободы в исправительной колонии строгого режима за преступления против половой неприкосновенности несовершеннолетних. Суд установил, что в 2000 году он похитил в Рязани двух девушек (14 и 17 лет), изнасиловал их и продержал в подвале хозпостройки в Скопине почти четыре года. В начале марта 2021 года его освободили после отбытия срока.