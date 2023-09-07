ФСБ пресекла контрабанду в Европу авиационных запчастей для нужд ВСУ

Задержанные за вывоз авиационных компонентов организовывали ремонт комплектующих к украинским военным самолетам и вертолетам, сообщили в спецслужбе

МОСКВА, 7 сентября. /ТАСС/. ФСБ пресекла деятельность группы, вывозившей за рубеж компоненты для боевых самолетов и вертолетов, в том числе для нужд ВСУ. Об этом ТАСС сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России.

"Пресечена деятельность организованной группы, специализирующейся на незаконном обороте продукции военного назначения, а также на контрабандных поставках в страны Западной Европы комплектующих и запасных частей для военной авиационной техники", - сообщили в ЦОС.

По данным ФСБ, "преступной группой из числа уроженцев Украины и одной из республик Центральной Азии осуществлялось на постоянной основе приобретение в РФ и ремонт узлов и агрегатов боевых самолетов и вертолетов с целью их последующего незаконного экспорта в интересах иностранных заказчиков, в том числе для нужд Вооруженных сил Украины". Изъято более 100 изделий для авиационной техники боевого применения, $117 тыс. и €59 тыс. Кроме того, отметили в ФСБ, "получены документальные материалы об участии задержанных в организации ремонтно-восстановительных работ в отношении комплектующих изделий к украинским военным самолетам и вертолетам".

На основании результатов оперативно-разыскной деятельности следственным управлением ФСБ возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30 и ч. 3 ст. 226.1 УК РФ (контрабанда иной военной техники, совершенная организованной группой). Все фигуранты уголовного дела заключены Лефортовским судом Москвы под стражу.