В Вологде задержали мужчину, который открыл стрельбу на улице и застрелил человека

Еще один человек находится в больнице с ранениями

ТАСС, 7 сентября. Сотрудники полиции задержали 34-летнего жителя Вологды, который в ночь на 6 сентября устроил стрельбу после конфликта с незнакомыми мужчинами, в результате один человек погиб и еще одного госпитализировали с ранениями. Стрелявший ранее привлекался к уголовной ответственности, следователь будет ходатайствовать о его аресте, сообщило следственное управление СК России по Вологодской области.

"Возбуждено два уголовных дела, соединенных в одно производство, по ч. 1 ст. 105 УК РФ "Убийство" и ч. 3 ст. 30, ч. 2 ст. 105 УК РФ "Покушение на убийство двух лиц". В качестве подозреваемого задержан 34-летний житель областного центра", - говорится в сообщении.

По данным следствия, в ночь на 6 сентября пьяный житель Вологды во дворе своего дома на улице Герцена во время конфликта с двумя незнакомыми мужчинами сходил домой за пистолетом, вернулся и открыл стрельбу. Один 47-летний потерпевший погиб, 24-летний мужчина с множественными ранениями смог добраться до дома и вовремя получить медпомощь. Сейчас он в больнице. Полицейские задержали стрелявшего в его квартире.

Следствие будет ходатайствовать перед судом об аресте задержанного.