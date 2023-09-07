Экс-схимонаху Сергию смягчили приговор по делу о разжигании вражды и ненависти

Срок заключения сократили на месяц, сообщили в суде

МОСКВА, 7 сентября. /ТАСС/. Мосгорсуд сократил на один месяц срок лишения свободы бывшего схимонаха Сергия (Николай Романов), осужденного по делу о разжигании ненависти. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе суда.

"Апелляционная жалоба защиты удовлетворена частично, наказание Романову смягчено на один месяц, всего до 6 лет и 11 месяцев", - сказала собеседница агентства.

Также на один месяц - до 4 лет и 11 месяцев, сокращен срок заключения соратника Сергия Всеволода Могучева. В качестве смягчающего обстоятельства у Романова суд установил занятие благотворительностью, у Могучева - наличие на иждивении родственников. Защита в апелляционной жалобе просила вынести оправдательный приговор. В свою очередь обвинение настаивало на законности судебного решения. После вынесения решения Мосгорсудом приговор вступил в силу.

Бабушкинский суд Москвы ранее приговорил Сергия к 5,5 года колонии по п. "в" ч. 2 ст. 282 УК РФ (возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства группы лиц по признакам пола, расы, национальности, языка, происхождения, отношения к религии в составе организованной группы). Причиной возбуждения дела стали видеоролики с высказываниями Сергия, возбуждающими ненависть в отношении иудеев и католиков. Ранее он был осужден Измайловским судом Москвы на 3,5 года колонии за призывы к суициду, самоуправство и нарушение права на свободу совести. С учетом первого приговора экс-схимонах получил семь лет колонии общего режима.