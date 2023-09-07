Член сборной России по конному спорту попала в реанимацию после падения с лошади на Кубани

Проводится проверка

КРАСНОДАР, 7 сентября. /ТАСС/. Член сборной России по конному спорту попала под лошадь во время занятий в Красноармейском районе Краснодарского края, ее доставили в реанимацию. Об этом журналистам сообщили в пресс-службе прокуратуры Краснодарского края.

"Предварительно установлено, что 7 сентября около 09:30 на занятиях в конно-спортивной школе в станице Старонижнестеблиевской Красноармейского района 16-летнюю студентку профильного техникума Курганинска придавила лошадь. Девочка с детства занимается конным спортом, член сборной России по конному спорту. Бригадой скорой медицинской помощи без сознания доставлена в реанимационное отделение Красноармейкой центральной районной больницы", - говорится в сообщении.

Имеется угроза ее жизни, решается вопрос о транспортировке пострадавшей в детскую краевую клиническую больницу в Краснодаре.

Районная прокуратура организовала проведение проверки, в ходе которой будет, в том числе, дана оценка соблюдения требований правил безопасности при организации занятий.