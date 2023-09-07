Полиция возбудила дело в отношении водителя фуры после ДТП в Ленобласти, где погибли дети

По словам главы города Александра Беглова, пострадавшим в аварии окажут материальную помощь

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 7 сентября. /ТАСС/. Полиция возбудила уголовное дело в отношении водителя фуры, совершившего наезд на детскую группу велосипедистов на трассе "Скандинавия" в Выборгском районе Ленинградской области. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе прокуратуры Ленинградской области. В результате аварии погибли двое детей, пострадали еще не менее шести, а также один взрослый.

"Возбуждение Главным управлением МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области уголовного дела по ч. 5 ст. 264 УК РФ "Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц" признано законным. Дело возбуждено в отношении водителя фуры", - сказали в пресс-службе.

Там уточнили, что дело передали для расследования в следственное управление СК России по Ленинградской области. Прокуратура организовала проверку соблюдения законодательства организацией, осуществляющей грузовые перевозки на автомобиле предполагаемого виновника ДТП. Кроме того, прокуратура проверит спортивную школу, в которой занимались попавшие в ДТП дети и которая организовала их маршрут.

Как сообщили ТАСС в пресс-службе областного комитета по здравоохранению, четырех детей госпитализировали с легкими травмами, двоих - в тяжелом состоянии. Погибли двое детей, также пострадал сопровождавший их тренер, водитель легковой машины.

По данным пресс-службы ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленобласти, водителя фуры задержали. "В рамках возбужденного уголовного дела водитель фуры допрошен в качестве подозреваемого и задержан в порядке статьи 91 УПК РФ", - говорится в сообщении.

О материальной помощи

Пострадавшим в ДТП велосипедистам окажут материальную помощь, сообщил во время совещания в Смольном губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов.

"Произошла трагедия на трассе в Ленинградской области. Пострадали дети-велосипедисты. Фура врезалась в колонну. Две девочки погибли, к сожалению. Двое тяжело ранены. Всем пострадавшим будет оказана медицинская помощь, и материальная помощь тоже будет полностью оказана", - сказал Беглов.

Он также сообщил, что совместно с правительством Ленинградской области создан оперативный штаб по оказанию помощи пострадавшим и семьям погибших в ДТП.

Об аварии

Сообщение о ДТП в районе развязки на поселок Огоньки поступило в полицию в 10:45. По предварительным данным, фура по неустановленной причине совершила наезд на группу велосипедистов и машину сопровождения. На место происшествия оперативно выехали наряды ДПС, представители других экстренных служб, прокуратуры и СК. В ликвидации последствий аварии принимают участие пожарные Выборгского отряда Леноблпожспаса. По данным экстренных служб, в ДТП попала группа из 11 велосипедистов-детей в возрасте 14-15 лет, обучающихся в Сестрорецкой школе олимпийского резерва. Пострадавший взрослый - тренер, сопровождавший их на легковой машине.