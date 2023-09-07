В Литве в военном городке вспыхнул пожар

Пострадали пять человек

ВИЛЬНЮС, 7 сентября. /ТАСС/. Пожар в военном городке в Рукле Йонавского района Литвы привел к отравлению дымом пяти человек. Об этом сообщило командование армии балтийской республики.

"Пожар возник в складском помещении казарм артиллерийского батальона. При его тушении до прибытия пожарных на место инцидента от вдыхания дыма от продуктов горения пострадали пять военнослужащих", - говорится в сообщении. Пострадавших осматривают медики.

Прибывшие расчеты противопожарно-спасательной службы локализовали возгорание, после чего пожар был потушен. Обстоятельства его возникновения расследуются.