Экс-президента Нотариальной палаты Башкирии оштрафовали на 180 тыс. рублей

Прокуратура намерена обжаловать приговор

УФА, 7 сентября. /ТАСС/. Экс-президента Нотариальной палаты Башкирии Розу Евстафьеву оштрафовали на 180 тыс. рублей по уголовному делу о злоупотреблении полномочиями при проведении конкурса на должность нотариуса. Еще троих членов конкурсной комиссии оштрафовали на 150 тыс. рублей, все также получили ограничение на занятие управленческой и организационной деятельностью на один год, сообщила пресс-служба Кировского районного суда Уфы.

"Суд огласил приговор экс-президенту Нотариальной палаты Республики Башкортостан Евстафьевой Розе и трем ее коллегам - нотариусам (нотариального округа Уфы Петкевич Галине и Габдуллиной Резиде, а также нотариального округа Белебеевского района и Белебея Степановой Нине) за злоупотребление полномочиями", - говорится в сообщении.

По данным прокуратуры, члены конкурсной комиссии вступили в сговор с целью назначить на должность нотариуса Благовещенска сына Евстафьевой и обеспечили его победу в конкурсе среди 21 кандидата. На этапе проведения следствия он сложил полномочия. Ведомство намерено обжаловать приговор из-за мягкости наказания, отметили в пресс-службе прокуратуры Башкирии.