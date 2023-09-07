В Молдавии сообщили, что вандалы изуродовали памятник Ленину

Инцидент произошел в городе Единцы

КИШИНЕВ, 7 сентября. /ТАСС/. Памятник Владимиру Ленину в центре города Единцы на севере Молдавии подвергся вандализму. Об этом сообщил мэр города Константин Кожокару на своей странице в Facebook (запрещен в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской).

"Вандалы разбили нос, разбили лицо", - сказал Кожокару в ходе обращения к пользователям в прямом эфире.

Градоначальник обратил внимание, что в городе проживают почитатели Ленина, которые ухаживают за мемориалом, регулярно приносят к нему цветы. Он осудил действия вандалов, выразив надежду, что злоумышленников удастся найти, так как территория парка, где расположена статуя, находится под видеонаблюдением.

В марте вандализму также подверглась статуя Ленина в городе Новые Анены. С памятниками советского периода в Молдавии призывают бороться политики и общественные деятели, выступающие за вхождение республики в состав Румынии. Полиции еще не удавалось задержать вандалов. Ранее МИД РФ неоднократно выражал озабоченность в связи с подобными инцидентами в Молдавии.