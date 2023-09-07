Защита обжаловала приговор дезинсектору по делу об отравлении арбузами в Москве

Дата заседания по апелляции пока неизвестна

МОСКВА, 7 сентября. /ТАСС/. Сторона защиты подала апелляцию на приговор дезинсектору Антону Котову, признанному виновным в гибели двух человек из-за отравления арбузами в Москве, и приговоренному к пяти годам колонии. Об этом ТАСС сообщили в Люблинском суде столицы, который рассматривал его дело.

"В суд поступила апелляционная жалоба защиты Котова. Ее рассмотрит Мосгорсуд. Дата заседания по ней пока неизвестна", - сообщили в суде.

Ранее суд признал Котова виновным в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшим по неосторожности смерть двух и более лиц, и назначил пять лет колонии общего режима. Суд также обязал Котова выплатить 3,5 млн рублей компенсации родным умерших.

По данным следствия, 9 сентября 2021 года из квартиры жилого дома на Совхозной улице в Москве в разное время в медицинские учреждения с признаками острой интоксикации были доставлены женщина, ее мать и несовершеннолетняя дочь. Несмотря на полный комплекс необходимой медицинской помощи и реанимационные действия, спасти пожилую женщину и ее внучку не удалось.

Перед смертью они купили арбуз в магазине "Магнит" и съели его. Согласно выводам судебно-медицинских экспертиз, причиной их смерти было острое отравление химикатами из-за нарушения правил при проведении дезинсекции в сетевом продуктовом магазине. Сотрудник ООО "Областной центр дезинфекции" Котов обработал зал с пищевой продукцией, в том числе арбузы, которые хранились без упаковки.