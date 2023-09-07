7 сентября, 11:10

В Москве задержали несколько человек за вымогательство денег у директора магазина

По данным следствия, злоумышленники, представляясь сотрудниками общественной организации, потребовали у пострадавшего 30 тыс. рублей за неразглашение якобы факта продажи алкоголя несовершеннолетнему

МОСКВА, 7 сентября. /ТАСС/. Группировка из девяти человек задержана в Москве по подозрению в вымогательстве денег. Представившись сотрудниками общественной организации, они потребовали деньги у директора одного из магазинов, в котором якобы продавали алкоголь несовершеннолетним. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе ГСУ СК России по Москве.

"Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. "а" ч. 2 ст. 163 УК РФ (вымогательство, совершенное группой лиц по предварительному сговору). <…> Благодаря совместной работе следователей столичного Следственного комитета и сотрудников уголовного розыска фигуранты были установлены и задержаны", - говорится в сообщении.

По данным следствия, участники банды, в том числе и несовершеннолетние, представляясь сотрудниками общественной организации, потребовали у директора магазина на юге Москвы 30 тыс. рублей за неразглашение факта продажи алкоголя несовершеннолетнему. Директор магазина восприняла угрозы всерьез и отдала деньги.

Как добавили в пресс-службе, с задержанными проводятся следственные действия, их проверяют на причастность к совершению других преступлений в столице. В ближайшее время им будет предъявлено обвинение. 

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