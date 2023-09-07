В Ростове-на-Дону полиция задержала мужчину, угрожавшего прохожим гранатой

В ведомстве уточнили, что правоохранители устанавливают мотивы задержанного и обстоятельства происшествия

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 7 сентября. /ТАСС/. Сотрудники полиции задержали мужчину по подозрению в угрозе гранатой прохожим в микрорайоне Военвед Ростова-на-Дону. Об этом журналистам сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Ростовской области.

"В полицию поступило сообщение о нарушении порядка гражданином в Октябрьском районе Ростова-на-Дону. Полицейские патрульно-постовой службы незамедлительно прибыли на место и задержали злоумышленника. В результате инцидента никто не пострадал", - говорится в сообщении. Как уточнили в МВД, мужчина угрожал прохожим гранатой.

В ведомстве уточнили, что правоохранители устанавливают мотивы задержанного и обстоятельства происшествия.

Ранее в ряде СМИ появилось видео, на котором мужчина в военной форме угрожал прохожим предметом, похожим на гранату, в микрорайоне Военвед в Ростове-на-Дону у пункта сбора гуманитарной помощи для бойцов СВО на Таганрогской улице.