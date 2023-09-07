7 сентября, 11:47,
обновлено 7 сентября, 12:07
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Что известно о ДТП с группой детей-велосипедистов в Ленобласти

Прокуратура Ленинградской области/ ТАСС
© Прокуратура Ленинградской области/ ТАСС

Фура наехала на группу велосипедистов и машину сопровождения на трассе "Скандинавия" в Выборгском районе Ленинградской области. В ДТП попала группа детей в возрасте 14-15 лет, обучающихся в Сестрорецкой школе олимпийского резерва, и тренер. Погибли 2 девочки, 10 человек пострадали.

ТАСС собрал основное об аварии в Ленобласти.

Обстоятельства ДТП

  • Сообщение об аварии в районе развязки на поселок Огоньки поступило в полицию в 10:45.
  • 31-летний водитель тягача Scania, гражданин одной из стран ближнего зарубежья, по неустановленной причине совершил наезд на двигавшийся впереди в попутном направлении легковой автомобиль Ford, за рулем которого находился тренер, сопровождавший группу спортсменок. От удара легковушка наехала на велосипедисток.
  • В ДТП попала группа из 11 велосипедистов-детей в возрасте 14-15 лет, обучающихся в Сестрорецкой школе олимпийского резерва.

Погибшие и пострадавшие

  • Погибли две девочки, сообщил губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов.
  • В ДТП пострадали 10 человек, в том числе 9 детей. По данным областного комитета по здравоохранению, двух пострадавших девочек доставили в тяжелом состоянии с политравмами и переломом позвоночника в Сестрорецкую больницу и в многопрофильную больницу имени Раухфуса. Четверых пострадавших направили в Рощинскую межрайонную больницу, еще четверых осматривают медики.
  • Тренер, сопровождавший спортсменок на легковой машине, находится в тяжелом состоянии, сообщил президент Федерации велосипедного спорта России Вячеслав Екимов.
  • Одну из велосипедисток прооперировали.

Работа на месте

  • На место ДТП направили две бригады скорой помощи Выборгской подстанции, бригаду Сертоловской подстанции и две бригады Токсовской подстанции, вертолет. Также направили пять бригад скорой помощи из Санкт-Петербурга и второй вертолет.
  • На место прибыли сотрудники обслуживающей дорогу подрядной организации, ГИБДД, а также к месту ДТП выехали представители СК и прокуратуры.
  • Трасса "Скандинавия" в сторону Выборга перекрыта, организован объезд с 52-го по 65-й км автодороги.
  • В ликвидации последствий аварии принимают участие пожарные Выборгского отряда Леноблпожспаса.

Реакция

  • Беглов обещал, что пострадавшим в ДТП на трассе "Скандинавия" окажут медицинскую и материальную помощь.
  • Создан оперативный штаб по оказанию помощи пострадавшим и семьям погибших в ДТП.
  • Тренер группы велосипедисток не имел разрешения выводить ее на скоростную трассу для тренировок, сообщил Екимов.
  • Председатель комитета Госдумы по физической культуре и спорту Дмитрий Свищев заявил, что необходимо тщательно расследовать ДТП с велосипедистками. Он также выразил соболезнования родственникам погибших и пострадавших.

Расследование

  • Полиция задержала и допросила в качестве подозреваемого водителя грузового автомобиля, сбившего велосипедистов.
  • В отношении водителя фуры возбудили уголовное дело по ч. 5 ст. 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц). Дело передали для расследования в следственное управление СК России по Ленинградской области.
  • Прокуратура организовала проверку соблюдения законодательства организацией, осуществляющей грузовые перевозки на автомобиле предполагаемого виновника ДТП. Также прокуратура проверит спортивную школу, в которой занимались попавшие в ДТП дети и которая организовала их маршрут.
  • Следствие намерено просить суд об аресте водителя фуры.
 
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