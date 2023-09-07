Что известно о ДТП с группой детей-велосипедистов в Ленобласти

Фура наехала на группу велосипедистов и машину сопровождения на трассе "Скандинавия" в Выборгском районе Ленинградской области. В ДТП попала группа детей в возрасте 14-15 лет, обучающихся в Сестрорецкой школе олимпийского резерва, и тренер. Погибли 2 девочки, 10 человек пострадали.
ТАСС собрал основное об аварии в Ленобласти.
Обстоятельства ДТП
- Сообщение об аварии в районе развязки на поселок Огоньки поступило в полицию в 10:45.
- 31-летний водитель тягача Scania, гражданин одной из стран ближнего зарубежья, по неустановленной причине совершил наезд на двигавшийся впереди в попутном направлении легковой автомобиль Ford, за рулем которого находился тренер, сопровождавший группу спортсменок. От удара легковушка наехала на велосипедисток.
- В ДТП попала группа из 11 велосипедистов-детей в возрасте 14-15 лет, обучающихся в Сестрорецкой школе олимпийского резерва.
Погибшие и пострадавшие
- Погибли две девочки, сообщил губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов.
- В ДТП пострадали 10 человек, в том числе 9 детей. По данным областного комитета по здравоохранению, двух пострадавших девочек доставили в тяжелом состоянии с политравмами и переломом позвоночника в Сестрорецкую больницу и в многопрофильную больницу имени Раухфуса. Четверых пострадавших направили в Рощинскую межрайонную больницу, еще четверых осматривают медики.
- Тренер, сопровождавший спортсменок на легковой машине, находится в тяжелом состоянии, сообщил президент Федерации велосипедного спорта России Вячеслав Екимов.
- Одну из велосипедисток прооперировали.
Работа на месте
- На место ДТП направили две бригады скорой помощи Выборгской подстанции, бригаду Сертоловской подстанции и две бригады Токсовской подстанции, вертолет. Также направили пять бригад скорой помощи из Санкт-Петербурга и второй вертолет.
- На место прибыли сотрудники обслуживающей дорогу подрядной организации, ГИБДД, а также к месту ДТП выехали представители СК и прокуратуры.
- Трасса "Скандинавия" в сторону Выборга перекрыта, организован объезд с 52-го по 65-й км автодороги.
- В ликвидации последствий аварии принимают участие пожарные Выборгского отряда Леноблпожспаса.
Реакция
- Беглов обещал, что пострадавшим в ДТП на трассе "Скандинавия" окажут медицинскую и материальную помощь.
- Создан оперативный штаб по оказанию помощи пострадавшим и семьям погибших в ДТП.
- Тренер группы велосипедисток не имел разрешения выводить ее на скоростную трассу для тренировок, сообщил Екимов.
- Председатель комитета Госдумы по физической культуре и спорту Дмитрий Свищев заявил, что необходимо тщательно расследовать ДТП с велосипедистками. Он также выразил соболезнования родственникам погибших и пострадавших.
Расследование
- Полиция задержала и допросила в качестве подозреваемого водителя грузового автомобиля, сбившего велосипедистов.
- В отношении водителя фуры возбудили уголовное дело по ч. 5 ст. 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц). Дело передали для расследования в следственное управление СК России по Ленинградской области.
- Прокуратура организовала проверку соблюдения законодательства организацией, осуществляющей грузовые перевозки на автомобиле предполагаемого виновника ДТП. Также прокуратура проверит спортивную школу, в которой занимались попавшие в ДТП дети и которая организовала их маршрут.
- Следствие намерено просить суд об аресте водителя фуры.