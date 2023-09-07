Что известно о ДТП с группой детей-велосипедистов в Ленобласти

Фура наехала на группу велосипедистов и машину сопровождения на трассе "Скандинавия" в Выборгском районе Ленинградской области. В ДТП попала группа детей в возрасте 14-15 лет, обучающихся в Сестрорецкой школе олимпийского резерва, и тренер. Погибли 2 девочки, 10 человек пострадали.

ТАСС собрал основное об аварии в Ленобласти.

Обстоятельства ДТП

Сообщение об аварии в районе развязки на поселок Огоньки поступило в полицию в 10:45.

31-летний водитель тягача Scania, гражданин одной из стран ближнего зарубежья, по неустановленной причине совершил наезд на двигавшийся впереди в попутном направлении легковой автомобиль Ford, за рулем которого находился тренер, сопровождавший группу спортсменок. От удара легковушка наехала на велосипедисток.

В ДТП попала группа из 11 велосипедистов-детей в возрасте 14-15 лет, обучающихся в Сестрорецкой школе олимпийского резерва.

Погибшие и пострадавшие

Погибли две девочки, сообщил губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов.

В ДТП пострадали 10 человек, в том числе 9 детей. По данным областного комитета по здравоохранению, двух пострадавших девочек доставили в тяжелом состоянии с политравмами и переломом позвоночника в Сестрорецкую больницу и в многопрофильную больницу имени Раухфуса. Четверых пострадавших направили в Рощинскую межрайонную больницу, еще четверых осматривают медики.

Тренер, сопровождавший спортсменок на легковой машине, находится в тяжелом состоянии, сообщил президент Федерации велосипедного спорта России Вячеслав Екимов.

Одну из велосипедисток прооперировали.

Работа на месте

На место ДТП направили две бригады скорой помощи Выборгской подстанции, бригаду Сертоловской подстанции и две бригады Токсовской подстанции, вертолет. Также направили пять бригад скорой помощи из Санкт-Петербурга и второй вертолет.

На место прибыли сотрудники обслуживающей дорогу подрядной организации, ГИБДД, а также к месту ДТП выехали представители СК и прокуратуры.

Трасса "Скандинавия" в сторону Выборга перекрыта, организован объезд с 52-го по 65-й км автодороги.

В ликвидации последствий аварии принимают участие пожарные Выборгского отряда Леноблпожспаса.

Реакция

Беглов обещал, что пострадавшим в ДТП на трассе "Скандинавия" окажут медицинскую и материальную помощь.

Создан оперативный штаб по оказанию помощи пострадавшим и семьям погибших в ДТП.

Тренер группы велосипедисток не имел разрешения выводить ее на скоростную трассу для тренировок, сообщил Екимов.

Председатель комитета Госдумы по физической культуре и спорту Дмитрий Свищев заявил, что необходимо тщательно расследовать ДТП с велосипедистками. Он также выразил соболезнования родственникам погибших и пострадавших.

Расследование