7 сентября, 11:44
Военная операция на Украине

В Горловке сообщили о массированном обстреле ВСУ города

Снаряды разрываются у школы, заявил мэр Иван Приходько

ДОНЕЦК, 7 сентября. /ТАСС/. Вооруженные силы Украины (ВСУ) ведут массированный обстрел Центрально-Городского района Горловки ДНР. Снаряды разрываются у школы, сообщил мэр города Иван Приходько.

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Горловка наряду с некоторыми районами Донецка, а также Ясиноватой стала одним из немногих населенных пунктов в ДНР, где из-за обстрелов занятия в этом учебном году не начались в очном формате.

"Украинские вооруженные бандформирования в эти минуты подвергают массированному обстрелу микрорайон "Квартал 88" (Центрально-Городской район Горловки). Снаряды разрываются около школы №36", - написал он в Telegram-канале.

По данным Приходько, в результате обстрела один из снарядов разорвался на территории трансформаторной подстанции "Приканальная". "Возникло возгорание трансформатора и обесточивание насосной станции. Ввиду отсутствия подачи воды на фильтровальную станцию №1 насосная станция остановлена", - уточнил он. 

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