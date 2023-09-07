В здании научно-производственного предприятия "Салют" в Москве произошел пожар

Никто не пострадал

МОСКВА, 7 сентября. /ТАСС/. Возгорание произошло в здании научно-производственного предприятия "Салют" в Москве, сообщили ТАСС в пресс-службе городского главка МЧС РФ.

"В 13:51 мск в оперативную дежурную смену Центра управления в кризисных ситуациях Главного управления МЧС России по Москве поступило сообщение о пожаре по адресу: ул. Плеханова, д. 6, к. 1. В 14:15 мск пожар локализован на площади 6 кв. м. В 14:18 мск пожар полностью ликвидирован", - сказали в МЧС.

Здание было полностью эвакуировано, пострадавших нет.

В экстренных службах агентству уточнили, что очаг возгорания находился в шкафах вентиляционной комнаты.

Научно-производственное предприятие "Салют" занимается разработкой и внедрением изделий в области корабельной радиолокации.