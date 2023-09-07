В Краснодаре обвиняемую в убийстве двухлетней дочери арестовали на два месяца

По информации СК по региону, женщина признала вину

КРАСНОДАР, 7 сентября. /ТАСС/. Прикубанский районный суд в Краснодаре удовлетворил ходатайство следствия и избрал меру пресечения в виде ареста на два месяца жительнице Иркутской области, которую обвиняют в убийстве двухлетней дочери. Об этом сообщается в Telegram-канале объединенной пресс-службы судов Краснодарского края.

"Прикубанским районным судом рассмотрено ходатайство следствия об избрании меры пресечения в отношении 35-летней уроженки г. Братска, обвиняемой в совершении преступления, предусмотренного п. "в" ч. 2 ст. 105 УК РФ. Изучив материалы, суд ходатайство удовлетворил, избрав в отношении обвиняемой меру пресечения в виде заключения под стражу на срок два месяца", - говорится в сообщении.

Уточняется, что женщина не возражала относительно ареста. Уголовное дело расследуется в СУ СК РФ по Краснодарскому краю. Ранее сообщалось, что женщина проживала в квартире с дочерью в Краснодаре, по предварительным данным, из-за бытовых проблем 5 сентября она поместила ребенка в ванну с водой, удерживала там девочку, ребенок умер.

"В ходе допроса обвиняемая признала полностью себя виновной и сообщила, что приехала в Краснодар с дочерью в августе 2023 года. В сентябре она сняла квартиру посуточно на улице Теплякова. Со слов фигурантки, в это же время ее психологическое состояние ухудшилось на почве бытовых жизненных проблем, что и стало причиной убийства дочери", - сообщили журналистам в четверг в СУ СК РФ по Краснодарскому краю.