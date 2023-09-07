Экс-заместителю главы Минцифры Паршину продлили арест

Максима Паршина обвиняют в получении взятки на сумму 3,5 млн рублей

МОСКВА, 7 сентября. /ТАСС/. Басманный суд Москвы продлил арест бывшему заместителю министра цифрового развития РФ Максиму Паршину по делу о взятке в 3,5 млн рублей. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе суда.

"Суд удовлетворил ходатайство следствия и продлил Паршину срок содержания под стражей на два месяца", - сказали в суде.

Кроме этого, в пресс-службе отметили, что арест продлен и генеральному директору ООО "БФТ-Холдинг" Александру Моносову. Он обвиняется по ч. 5 ст. 291 УК РФ (дача взятки в особо крупном размере) и проходит по одному делу с Паршиным.

Судебное заседание прошло в закрытом режиме по инициативе СК.

Паршин был задержан в начале июля. Изначально суд избрал ему домашний арест, однако прокуратура подала жалобу на это решение и Мосгорсуд отправил бывшего чиновника под стражу.

Максим Паршин с 2002 по 2013 год работал на различных должностях в Министерстве экономического развития РФ, где отвечал за развитие электронных госуслуг. В феврале 2013 года назначен на должность заместителя генерального директора "Почты России". В 2014-2015 годах работал заместителем руководителя Федеральной службы по труду и занятости. 16 августа 2018 года премьер-министр Дмитрий Медведев назначил Паршина заместителем министра цифрового развития РФ. Он занимался программой поддержки проектов по разработке и внедрению российских цифровых решений.