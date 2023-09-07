По факту массовой драки в Новой Москве возбудили уголовное дело

Инцидент произошел в поселении Сосенское

МОСКВА, 7 сентября. /ТАСС/. Столичные следователи возбудили уголовное дело по факту массовой драки в Новой Москве. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе столичного ГСУ СК.

"Следственными органами главного следственного управления СК РФ по городу Москве возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 213 УК РФ (хулиганство)", - говорится в сообщении.

По данным следствия, 5 сентября группа мужчин в поселении Сосенское в Новой Москве устроила между собой массовую драку. "В ближайшее время подозреваемые будут доставлены в подразделение столичного СК России для проведения следственных действий. Проводится комплекс следственных действий, направленных на установление полной картины произошедшего. Изучаются записи камер видеонаблюдения, допрашиваются очевидцы", - отмечается в сообщении.