В Горловке сообщили о ранении четырех жителей при обстреле ВСУ

Украинские силы обстреляли жилой массив в городе, сообщил мэр Иван Приходько

ДОНЕЦК, 7 сентября. /ТАСС/. Четыре мирных жителя получили ранения в результате обстрела Калининского района Горловки ДНР. Об этом сообщил мэр города Иван Приходько.

Ранее он информировал о ранении двоих подростков. "В результате обстрела жилого массива "Солнечный" (Калининский район Горловки) с позиций украинских нацистов ранены двое 16-летних детей", - писал он в своем Telegram-канале.

"В результате обстрела жилого массива "Солнечный" с позиций украинских террористов ранен мирный горловчанин", - написал мэр.

Чуть позже он сообщил, что, по уточненным данным, вследствие обстрела Калининского района Горловки ранение получил еще один человек.

Согласно информации, размещенной в Telegram-канале представительства ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, ВСУ в 14:30 мск выпустили по Калининскому району Горловки шесть снарядов калибра 152 мм.

В новость внесены изменения (15:34 мск) - число раненых возросло до четырех.