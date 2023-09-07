На юге Москвы мотоциклист сбил женщину с ребенком

Пострадавших доставили в медучреждение

МОСКВА, 7 сентября. /ТАСС/. Мотоциклист сбил женщину с ребенком на пешеходном переходе на Кировоградской улице в Москве. Как сообщили ТАСС в пресс-службе столичной Госавтоинспекции, пострадавшие госпитализированы.

"На Кировоградской улице водитель мотоцикла совершил наезд на маму с ребенком, которые переходили проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу. Пострадавших пешеходов доставили в медучреждение", - сказали в пресс-службе.

На месте ДТП работают сотрудники Госавтоинспекции, устанавливаются все обстоятельства аварии.