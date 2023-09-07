В петербургском бизнес-центре упал промышленный лифт

Пострадали два человека

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 7 сентября. /ТАСС/. Два пассажира пострадали при падении промышленного лифта в бизнес-центре на улице Циолковского в Санкт-Петербурге. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе ГУ МВД России по городу и Ленинградской области.

"7 сентября в 14:40 мск в полицию Адмиралтейского района поступило сообщение о том, что в одном из бизнес-центров в доме 9 по улице Циолковского, 9, упал промышленный лифт, где находились два человека", - сказали в пресс-службе.

На место прибыли полицейские и экстренные службы. Потерпевшим оказывают медицинскую помощь, обстоятельства произошедшего устанавливаются.

Как уточнили ТАСС в прокуратуре Санкт-Петербурга, пострадали двое мужчин средних лет, рабочие. Они перевозили в лифте металлические конструкции, когда трос оборвался и кабина упала в шахту. "Оба живы, с травмами нижних конечностей госпитализированы в Мариинскую больницу", - сказала представитель пресс-службы. В надзорном ведомстве организовали проверку по факту инцидента.