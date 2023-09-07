Прокурор требует 14 лет для экс-помощника главы Россельхознадзора по делу о взятке

Сумма взятки составляет 6 млн рублей

МОСКВА, 7 сентября. /ТАСС/. Гособвинитель требует приговорить бывшего помощника руководителя Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному контролю Дмитрия Натарова к 14 годам лишения свободы по делу о взятке и совращении малолетней. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе прокуратуры Москвы.

"Прокурор предложил суду назначить Натарову наказание в виде 14 лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима, со штрафом в размере более 18,8 млн рублей, с лишением права занимать должности на государственной службе, связанные с осуществлением функций представителя власти, административно-хозяйственными и организационно-распорядительными полномочиями, сроком на 10 лет", - сказали в пресс-службе.

Ранее Натарову было предъявлено обвинение по ч. 6 ст. 290 УК РФ, по части 1 и 2 ст. 135 УК РФ (получение взятки, совершение развратных действий сексуального характера в отношении несовершеннолетней). Сумма взятки, полученной экс-чиновником, составляет 6 млн рублей.

27 апреля в пресс-службе Минсельхоза ТАСС сообщили, что помощник руководителя Россельхознадзора Дмитрий Натаров был уволен. Официальный представитель ведомства пояснил, что причиной ухода, по словам самого Натарова, стало его желание не наносить репутационный ущерб Россельхознадзору в связи с развернутой против него информационной кампанией в СМИ. Кроме того, он решил исключить любые возможные обвинения в воздействии на объективность расследования в связи с занимаемым положением.