Суд в Москве 18 сентября начнет процесс по делу совладельцев холдинга B&B

Александра Балаховского, Якова Босинзона и Александра Савоськина обвиняют в хищении более 4 млрд рублей у юриста Дениса Шапиро

МОСКВА, 7 сентября. /ТАСС/. Судебное заседание по делу совладельцев крупного холдинга по производству бытовой химии B&B Александра Балаховского, Якова Босинзона и Александра Савоськина, которые обвиняются в хищении более 4 млрд рублей у юриста Дениса Шапиро, назначено на 18 сентября. Об этом ТАСС сообщили в Дорогомиловском суде Москвы, где проходит процесс.

"Заседание назначено на 18 сентября. Оно должно было пройти 6 августа, однако в этот день подсудимые и их адвокаты не явились в суд", - сообщили в суде, отказавшись от других комментариев.

Как рассказал ТАСС адвокат Шапиро Роман Кандауров, только один из участников процесса прислал в суд объяснение по поводу своего отсутствия. "Как выяснилось, от одного из защитников Александра Балаховского поступило ходатайство об отложении судебного заседания. Он также попросил назначить следующее заседание на октябрь в связи с его большой загруженностью. Более никто никаких объяснений в суд не прислал", - отметил адвокат.

В 2014 году Шапиро стал владельцем 30% ООО "Бест клин", а также был назначен гендиректором компании, которой принадлежали права на товарные знаки производителей бытовой химии Viely, "Багира", Unicum, В&В, IRC91, Аррех и другие. В 2018 году он был осужден на 7,5 года колонии по делу о мошенничестве. По версии следствия, Балаховский, Босинзон и Савоськин решили воспользоваться тем, что Шапиро находится под стражей, и лишить его права на прибыль. Выйдя на свободу в 2019 году юрист написал заявление в СК. Как отмечал адвокат, столичное ГСУ СК пришло к выводу, что своими действиями соучастники причинили Шапиро и ООО "Бест клин" ущерб на сумму более 4 млрд рублей. Фигуранты дела обвиняются в особо крупном мошенничестве, незаконном использовании товарных знаков, злоупотреблении полномочиями и в легализации доходов, добытых преступным путем. Вину они не признают, им избрана мера пресечения в виде запрета определенных действий.

В отдельное производство выделены также материалы по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 160 УК РФ (присвоение или растрата в особо крупном размере). Речь идет о хищении оборудования завода, принадлежавшего ООО "Бест клин", в подмосковном Видном. Также из уголовного дела выделены материалы, в которых следствие усматривает причастность супруги Босинзона и дочери Балаховского Татьяны Босинзон к совершению ряда преступлений. В настоящее время она скрывается в Израиле. Она числилась генеральным директором венгерской компании BellaBen-Balur, на которую, как полагает следствие, подсудимые переоформили похищенную у компании Шапиро интеллектуальную собственность. Бывший гендиректор ООО "Бест клин" Олеся Каплистая объявлена в международный розыск.

Комментарием следственных органов и представителей обвиняемых ТАСС пока не располагает.