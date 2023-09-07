В ДНР приговорили к пожизненному сроку разведчика ВСУ за убийство мирных жителей

В пресс-службе прокуратуры республики сообщили, что Олег Лукьяненко весной 2022 года расстрелял нескольких мирных жителей в Мариуполе

ДОНЕЦК, 7 сентября. /ТАСС/. Верховный суд Донецкой Народной Республики (ДНР) признал виновным и приговорил к пожизненному лишению свободы командира одного из отделений разведбатальона Вооруженных сил Украины (ВСУ) Олега Лукьяненко, который весной 2022 года расстрелял нескольких мирных жителей в Мариуполе, сообщили ТАСС в пресс-службе прокуратуры ДНР.

"Верховный суд Донецкой Народной Республики вынес приговор по уголовному делу в отношении командира 1-го отделения 74-го отдельного разведывательного батальона Вооруженных сил Украины 35-летнего Олега Лукьяненко. Он признан виновным по п. "а", "ж", "л" ч. 2 ст. 105 УК РФ ("Убийство двух и более лиц, совершенное организованной группой, по мотивам политической, идеологической ненависти"), ч. 1 ст. 356 УК РФ ("Жестокое обращение с гражданским населением на оккупированной территории")", - сообщили в пресс-службе.

Суд приговорил его к пожизненному лишению свободы.

Судом и следствием установлено, что Лукьяненко в марте 2022 года, находясь на боевой позиции в жилом доме в Мариуполе, вел наблюдение и заметил мужчину, зашедшего в подъезд этого дома. Подсудимый потребовал у него документы, затем начал избивать, силой вытащил на улицу и расстрелял. Спустя семь дней после убийства, находясь на той же боевой позиции, Лукьяненко по рации получил приказ о ликвидации двигавшихся в его направлении мужчины и женщины, которых он застрелил из снайперской винтовки.

В пресс-службе СК РФ сообщили ТАСС, что Лукьяненко полностью признал вину в совершении преступлений, подробно описал обстоятельства их совершения. "Его причастность к совершению преступления подтверждается показаниями свидетелей, заключениями экспертов и иными материалами уголовного дела", - отметили в СК.