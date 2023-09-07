Жильцы домов в районе падения БПЛА в Ростове-на-Дону вернутся в квартиры до конца дня

Специалисты обследуют жилые помещения и определяют ущерб

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 7 сентября. /ТАСС/. Жильцы трех домов, пострадавших в результате падения БПЛА в центре Ростова-на-Дону, вернутся в свои квартиры до конца суток. Устранение последствий ЧП завершается, сообщил губернатор Ростовской области Василий Голубев.

"В Ростове-на-Дону завершают устранять последствия падения БПЛА. С улицы вывезены пострадавшие автомобили: всего получили повреждения 10 автомашин, в том числе одна - сгорела. Проводятся работы на поврежденных трех жилых зданиях. Планируется, что уже сегодня все жители смогут вернуться в свои квартиры. Пока же для жителей организовано горячее питание, выдача сухого пайка", - написал глава региона в своем Telegram-канале.

Кроме того, по словам Голубева, спасатели сняли со зданий нависавшие аварийные конструкции, коммунальные службы убирают территорию. Шесть оперативных групп обследуют жилые помещения и определяют ущерб. По итогам их работы на основании заявлений пострадавших будет принято решение о выплате компенсаций. В Ростове-на-Дону и Батайске продолжаются следственные действия, уточнил Голубев.

Как сообщили ТАСС в городской администрации, движение транспорта по улице Пушкинской, ограниченное утром 7 сентября, полностью возобновили.

Ранее глава региона сообщал, что системы ПВО в Ростове-на-Дону сбили два БПЛА, один упал за городом в западной части, второй - в центре. В результате повреждения получили фасады трех зданий и автомобили, также было нарушено электроснабжение в 20 домах, его уже восстановили. Пострадал один человек, от госпитализации он отказался. В границах домов по улице Пушкинской, №39, 41, 42, где проживают около 100 человек, ввели режим ЧС.

Кроме того, глава региона сообщал, что двухэтажный нежилой гостевой дом получил повреждения в центре Батайска, пострадавших нет. Причины происшествия устанавливаются.