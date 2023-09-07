7 сентября, 13:49
Военная операция на Украине

ВСУ выпустили четыре снаряда по селу в Белгородской области

По данным главы региона Вячеслава Гладкова, никто не пострадал

ТАСС, 7 сентября. Вооруженные силы Украины выпустили четыре снаряда из ствольной артиллерии по селу Новопетровка в Валуйском городском округе Белгородской области, сообщил в своем Telegram-канале губернатор Вячеслав Гладков.

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"В Валуйском городском округе по селу Новопетровка выпущено четыре снаряда [из] ствольной артиллерии. Пострадавших нет", - написал он.

Гладков добавил, что в двух частных жилых домах выбило окна. Также в результате обстрела загорелась сухая трава на площади 100 кв. м. Пожар потушили силами добровольной пожарной дружины. 

Теги:
РоссияБелгородская областьГладков, Вячеслав ВладимировичВоенная операция на Украине
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