В Калининграде возбудили дело против гражданина США по подозрению в похищении сына

Подозреваемый заключен под стражу

КАЛИНИНГРАД, 7 сентября. /ТАСС/. Следственные органы в Калининграде возбудили в отношении гражданина США уголовное дело по подозрению в похищении четырехлетнего сына. Он заключен под стражу по делу о попытке незаконного пересечения государственной границы РФ, сообщается в Telegram-канале регионального следственного управления СК РФ.

"Первым отделом по расследованию особо важных дел (о преступлениях против личности и общественной безопасности) СУ СК России по Калининградской области возбуждено уголовное дело в отношении гражданина США, подозреваемого в похищении несовершеннолетнего (п. "д" ч. 2 ст. 126 УК РФ)", - говорится в сообщении.

Решение о возбуждении уголовного дела принято следствием на основании материалов оперативно-разыскных мероприятий УФСБ России по Калининградской области и материалов, предоставленных пограничным управлением регионального ФСБ.

По версии следствия, 27 июля текущего года 35-летний гражданин США прибыл на территорию Калининградской области для встречи с четырехлетним сыном, являющимся гражданином РФ. Без согласия матери, зная, что в районном суде Калининграда рассматривается гражданское дело об определении места жительства ребенка, под предлогом совместного времяпрепровождения он на автомобиле вывез сына на территорию Мамоновского городского округа, где предпринял попытку незаконно пересечь государственную границу через лесисто-болотистую местность.

Мужчина был задержан сотрудниками пограничного управления ФСБ России по Калининградской области. В рамках возбужденного пограничным управлением ФСБ России по Калининградской области уголовного дела по факту попытки незаконного пересечения государственной границы РФ (ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 322 УК РФ) мужчине избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. В ближайшее время фигурант будет допрошен следователем регионального управления СК РФ, ему будет предъявлено обвинение.