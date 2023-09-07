Суд приговорил к 17 годам колонии мужчину, вербовавшего людей в "Исламское государство"

Злоумышленник осуществлял вербовку на территории Кировской области

ТАСС, 7 сентября. Центральный окружной военный суд приговорил к 17 годам колонии мужчину, который занимался вербовкой людей в международную террористическую организацию "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ). Об этом сообщили в пресс-службе УФСБ по Кировской области.

"В ходе оперативно-разыскных мероприятий сотрудниками УФСБ России по Кировской области пресечена противоправная деятельность сторонника международной террористической организации "Исламское государство" Ишбаева Азамата Асхатовича, который занимался вербовкой лиц, склоняя их к участию в деятельности МТО. Ему назначено наказание в виде 17 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима", - говорится в сообщении.

Отмечается, что следственное отделение УФСБ России по Кировской области возбудило в отношении Ишбаева уголовные дела о содействии террористической деятельности, публичных призывах к осуществлению террористической деятельности, оправдании терроризма. Приговор вынес Центральный окружной военный суд.