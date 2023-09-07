В Курской области два населенных пункта попали под обстрел со стороны ВСУ

Аварийные бригады приступят к восстановлению, когда появится возможность

КУРСК, 7 сентября. /ТАСС/. Деревня Успеновка и село Гордеевка Курской области попали под обстрел со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ), повреждена линия электроснабжения, сообщил губернатор региона Роман Старовойт.

"В Кореневском районе обстреляны со стороны Украины деревня Успеновка, где зафиксировано 10 прилетов, и село Гордеевка, где насчитали два прилета. В Гордеевке повреждена линия электроснабжения", - написал Старовойт в своем Telegram-канале.

Губернатор уточнил, что аварийные бригады приступят к восстановлению, когда появится возможность. В результате обстрела пострадавших нет.