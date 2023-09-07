7 сентября, 14:13
Военная операция на Украине

В Курской области два населенных пункта попали под обстрел со стороны ВСУ

Аварийные бригады приступят к восстановлению, когда появится возможность

КУРСК, 7 сентября. /ТАСС/. Деревня Успеновка и село Гордеевка Курской области попали под обстрел со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ), повреждена линия электроснабжения, сообщил губернатор региона Роман Старовойт.

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"В Кореневском районе обстреляны со стороны Украины деревня Успеновка, где зафиксировано 10 прилетов, и село Гордеевка, где насчитали два прилета. В Гордеевке повреждена линия электроснабжения", - написал Старовойт в своем Telegram-канале.

Губернатор уточнил, что аварийные бригады приступят к восстановлению, когда появится возможность. В результате обстрела пострадавших нет. 

Теги:
Старовойт, Роман ВладимировичРоссияКурская областьВоенная операция на Украине
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