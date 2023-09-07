В Дагестане восстановили электроснабжение на месте взрыва напротив АЗС

Специалисты провели ремонт на воздушных линиях, заменили девять стоек и около 1,5 км провода

МАХАЧКАЛА, 7 сентября. /ТАСС/. Энергетики восстановили линии электропередачи, поврежденные в августе взрывом напротив АЗС в пригороде Махачкалы. Об этом сообщается в Telegram-канале филиала компании "Россети Северный Кавказ - "Дагэнерго".

Взрыв привел к повреждениям зданий и инфраструктуры, включая прилегающие электросети, электроснабжение потребителей осуществлялось по временным схемам.

"Россети Северный Кавказ" - "Дагэнерго" полностью завершили аварийно-восстановительные работы на поврежденных энергообъектах. Обеспечена нормальная схема энергоснабжения потребителей микрорайона Караман-2", - говорится в сообщении.

Специалисты провели ремонт на воздушных линиях, заменили девять стоек и около 1,5 км провода.

Взрыв произошел вечером 14 августа напротив заправки в пригороде Махачкалы. В результате погибли 35 человек, 84 пострадали. 16 человек в тяжелом состоянии были эвакуированы в московские клиники. Следственный комитет возбудил уголовное дело.