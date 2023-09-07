В Москве задержали мужчину, который ударил оппонента ножом во время конфликта

Пострадавшего госпитализировали

МОСКВА, 7 сентября. /ТАСС/. Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении мужчины, который во время конфликта на улице Нижняя Радищевская в Москве ударил оппонента ножом в живот. Об этом ТАСС сообщили пресс-службе ГСУ СК России по Москве.

"Следственным отделом по Таганскому району следственного управления по Центральному административному округу Следственного комитета Российской Федерации по городу Москве возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30 ч. 1 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство)", - говорится в сообщении.

По данным следствия, в четверг 35-летний мужчина, находясь около дома по улице Нижняя Радищевская, во время ссоры ударил ножом в живот мужчину.

Пострадавший госпитализирован, нападавший задержан. В ближайшее время ему будет избрана мера пресечения.

В пресс-службе столичного ГУ МВД России сообщили ТАСС, что конфликт между мужчинами произошел ночью 7 сентября. В правоохранительных органах ТАСС добавили, что пострадавший зарегистрирован в Московской области. По данным Telegram-канала 112, речь идет о 34-летнем гражданине Сербии.