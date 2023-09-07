Баку освободил и выдворил трех армянских футболистов после ареста за оскорбление флага

В Генпрокуратуре Азербайджана сообщили, что освобожденные поблагодарили власти страны за проявленный гуманизм, а также заявили, что во время нахождения под стражей их права были полностью обеспечены

БАКУ, 7 сентября. /ТАСС/. Азербайджан освободил и выдворил из страны трех армянских футболистов, приговоренных к 10 суткам административного ареста за оскорбление флага. Об этом сообщила пресс-служба Генпрокуратуры Азербайджана.

"В связи с тем, что сегодня срок наказания истек, данные лица освобождены и, в соответствии с требованиями законодательства Азербайджанской Республики, в сопровождении сотрудников Генпрокуратуры и МВД обеспечен их переход через погранично-пропускной пункт "Лачин" в Республику Армения", - говорится в сообщении.

28 августа военнослужащие Госпогранслужбы Азербайджана задержали на погранично-пропускном пункте "Лачин" Алена Саргсяна, Ваге Овсепяна и Левона Григоряна, которые состоят в одной из местных футбольных команд. По данным следствия, в 2021 году они совершили оскорбительные действия в отношении флага Азербайджана. Тогда в интернете появилось видео, на котором игроки молодежной футбольной команды из Карабаха выходят из помещения, наступая на азербайджанский флаг. По этому факту было заведено уголовное дело, а все игроки команды объявлены в розыск. Трое футболистов в итоге были задержаны на границе. Учитывая, что они признались в содеянном и заявили об искреннем раскаянии, а также принимая во внимание юный возраст обвиняемых, уголовное производство в их отношении прекращено и заменено административным.

Как сообщили в Генпрокуратуре, освобожденные поблагодарили власти Азербайджана за проявленный гуманизм, а также заявили, что во время нахождения под стражей их права были полностью обеспечены и они не имеют никаких жалоб.