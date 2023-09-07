В Самарской области лодка затонула в водохранилище

Одному человеку удалось спастись, а второго ищут спасатели

САМАРА, 7 сентября. /ТАСС/. Один мужчина спасся, второго ищут после того, как лодка перевернулась и затонула на Саратовском водохранилище около Тольятти в Самарской области. Об этом в Telegram-канале сообщила пресс-служба Центрального межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ.

"Центральным межрегиональным следственным управлением на транспорте Следственного комитета Российской Федерации проводится проверка по ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации внутреннего водного транспорта лицом, управляющим маломерным судном) по факту затопления маломерного судна с рыбаками", - говорится в сообщении ведомства.

По предварительным данным, днем 7 сентября в акватории Саратовского водохранилища вблизи Тольятти из-за волн перевернулось и затонуло маломерное судно "Прогресс". В результате ЧП мужчина 1953 года рождения пропал без вести, а мужчина 1950 года рождения, находившийся в спасательном жилете, выбрался на берег.

Следователи проводят комплекс первоочередных проверочных мероприятий, ведутся спасательные работы.