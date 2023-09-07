В Минздраве рассказали о состоянии пострадавших после ДТП в Ленобласти

Также в ведомстве сообщили о проведении телемедицинских консультаций со специалистами федеральных центров

МОСКВА, 7 сентября. /ТАСС/. Девушки 14 и 15 лет, пострадавшие в результате ДТП в Ленинградской области, находятся в тяжелом стабильном состоянии. Врачи оценивают состояние еще восьми пострадавших как средней тяжести, сообщили журналистам в пресс-службе Минздрава России.

"В медицинские организации города Санкт-Петербурга и Ленинградской области госпитализированы девять подростков и один взрослый, пострадавшие в ДТП в Ленинградской области. Двое девочек 14 и 15 лет находятся в тяжелом стабильном состоянии. Состояние восьми пострадавших оценивается как средней тяжести: у большинства черепно-мозговые травмы, ушибы мягких тканей", - говорится в сообщении.

Также в Минздраве сообщили о проведении телемедицинских консультаций со специалистами федеральных центров министерства. Благодаря консультациям была выбрана тактика лечения. Всех пациентов из больниц Ленобласти переведут в Санкт-Петербургский государственный педиатрический университет Минздрава России и детские медучреждения Санкт-Петербурга.

"Пострадавшие получают всю необходимую медицинскую помощь, находятся под наблюдением врачей. Оказание помощи находится на контроле Минздрава России", - добавили в пресс-службе.