Над Брянской областью перехватили еще один украинский беспилотник

Губернатор региона Александр Богомаз уточнил, что пострадавших и разрушений в результате атаки нет

МОСКВА, 7 сентября. /ТАСС/. Киев вновь предпринял попытку атаковать объекты РФ беспилотником, он перехвачен над Брянской областью. Об этом сообщили журналистам в Минобороны РФ.

"7 сентября около 17:30 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Украинский беспилотный летательный аппарат перехвачен над территорией Брянской области", - отметили в ведомстве.

БПЛА подавлен силами радиоэлектронной борьбы (РЭБ), он упал в районе железнодорожного полотна вокзала, сообщил губернатор Брянской области Александр Богомаз.

"Пресечена очередная атака украинских террористов. Над Брянском силами РЭБ подавлен беспилотный летательный аппарат самолетного типа. Падение беспилотника произошло в районе железнодорожного полотна вокзала Брянск-1", - написал Богомаз в своем Telegram-канале.

Губернатор уточнил, что пострадавших и разрушений в результате атаки нет. Оперативные и экстренные службы работают на месте.

"В 17:16 на территории станции Брянск-Орловский был принудительно посажен нейтрализованный силовыми структурами беспилотник. В результате инцидента никто не пострадал. Железнодорожная инфраструктура не повреждена. Движение по станции не прерывается", - сообщается в Telegram-канале Московской железной дороги (МЖД).

В сообщении отмечается, что на период проведения следственных мероприятий изменена посадка и высадка на некоторые поезда. Так, скорый поезд №742 Брянск - Москва отправлением в 19:05 мск будет подан на 6 платформу 12 пути. Организовано информирование и сопровождение пассажиров.

В четверг утром силами ПВО над Брянском сбили беспилотный летательный аппарат. В результате падения обломков летательного аппарата было частично повреждено остекление здания железнодорожного вокзала Брянск-1, привокзальная площадь и несколько автомобилей. Ранее в Минобороны России сообщили, что дежурные средства ПВО уничтожили беспилотники над Брянской областью около 06:30 мск и около 07:00 мск.