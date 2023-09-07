7 сентября, 15:11,
обновлено 7 сентября, 15:27

Защита россиянина Клюшина обжалует приговор суда в США

Адвокат Максим Немцев считает своего клиента потенциальным кандидатом на обмен заключенными с Россией

БОСТОН /штат Массачусетс/, 7 сентября, /ТАСС/. Защита россиянина Владислава Клюшина, приговоренного судом в Бостоне (штат Массачусетс) к девяти годам заключения по обвинениям в кибермошенничестве, намерена обжаловать приговор. Об этом заявил журналистам адвокат Клюшина Максим Немцев.

"Да", - сказал он, отвечая на соответствующий вопрос. Он добавил, что защита будет оспаривать как признание Клюшина виновным, так и назначенное судом наказание.

Немцев считает своего клиента потенциальным кандидатом на обмен заключенными с Россией, хотя ему неизвестно, идут ли переговоры по этому вопросу.

Ранее суд в Бостоне заявил, что защита может обжаловать приговор в течение 14 дней.  

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