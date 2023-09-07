Под Астраханью возле автозаправки после ДТП сгорели грузовики

Один человек погиб

АСТРАХАНЬ, 7 сентября. /ТАСС/. Столкновение трех грузовых автомобилей на федеральной трассе Астрахань - Махачкала в Астраханской области привело к их возгоранию вблизи автозаправочной станции. По предварительной информации, один человек погиб, сообщила пресс-служба прокуратуры региона.

"Сегодня в результате столкновения на федеральной трассе Астрахань-Махачкала трех грузовых автомобилей произошло ДТП, которое привело к возгоранию транспорта вблизи автозаправочной станции с. Заречное Лиманского района Астраханской области. Обстоятельства случившегося выясняются, есть погибший", - говорится в сообщении.

Ликвидация пожара произошла в 17:29 мск, уточнили ТАСС в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

Прокурор области Сергей Фрост взял под личный контроль проверку в связи с ДТП, сообщили в пресс-службе прокуратуры региона.