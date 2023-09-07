Адвокат осужденного в США россиянина Клюшина назвал его потенциальным кандидатом на обмен

Максим Немцев также ответил отрицательно на вопрос о том, известно ли ему о конкретных переговорах на этот счет

БОСТОН /штат Массачусетс/, 7 сентября, /ТАСС/. Адвокат приговоренного в США к девяти годам лишения свободы россиянина Владислава Клюшина Максим Немцев считает своего клиента потенциальным кандидатом на обмен заключенными с Россией, хотя ему неизвестно, идут ли переговоры по этому вопросу.

"Он потенциальный кандидат на обмен", - сказал Немцев журналистам. На вопрос о том, известно ли ему о конкретных переговорах на этот счет, Немцев ответил отрицательно.

По словам Немцева, Клюшин старается сохранять оптимизм и верит, что однажды увидится со своей семьей. "Он сохраняет оптимистичный и позитивный настрой, так как знает, что однажды вновь увидится с семьей и детьми, и это позволяет ему двигаться вперед", - сказал Немцев, который ранее отмечал в суде, что его подзащитный не виделся со своей семьей уже три года.

На вопрос, собирается ли кто-нибудь из членов его семьи приехать в США, чтобы увидеться с ним, Немцев ответил, что "это сложно", и он пока не вел подобных разговоров со своим подзащитным.

Ранее в четверг суд Бостона приговорил основателя технологической компании "M13" Клюшина к девяти годам тюремного заключения. Россиянину вменяли преступный сговор с целью незаконного доступа к компьютерам, мошенничество с применением электронных средств или мошенничество с ценными бумагами, соучастие в мошенничестве с применением электронных средств, соучастие в незаконном доступе к компьютерам и соучастие в мошенничестве с ценными бумагами. Свою вину Клюшин не признал.

Помимо Клюшина, по его делу проходят еще четверо россиян - Михаил Козак, Игорь Сладков, Николай Ульянчев и Иван Ермаков. Они объявлены властями США в розыск.