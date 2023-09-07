Суд приговорил к шести годам колонии Глеба Вердияна за покушение на госизмену

Также ему назначили штраф в размере 200 тыс. рублей

МОСКВА, 7 сентября. /ТАСС/. Мосгорсуд приговорил российского студента Глеба Вердияна к шести годам колонии строгого режима по делу о госизмене. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Мосгорсуда.

"Московский городской суд приговорил Глеба Вердияна по ч. 1 ст. 30, по ст. 275 УК РФ (покушение на госизмену) к лишению свободы сроком на шесть лет в исправительной колонии строгого режима, со штрафом в размере 200 000 (двести тысяч) рублей, с ограничением свободы сроком на один год", - сказали в суде.

Ранее в правоохранительных органах сообщали, что Вердиян хотел передать сведения, составляющие государственную тайну, иностранным спецслужбам, но в ходе оперативных мероприятий был раскрыт и задержан сотрудниками ФСБ. В ноябре 2022 года он был арестован Лефортовским судом Москвы.

Согласно странице студента во "ВКонтакте", он родился в 2001 году в Астрахани и проходил обучение в колледже строительства и экономики АГАСАУ по специальности "архитектор".