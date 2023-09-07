СМИ: в Перу задержали россиянина по подозрению в торговле наркотиками

По данным газеты Comercio, гражданин России мог быть главарем одной из преступных группировок

ГАВАНА, 7 сентября. /ТАСС/. Полиция Перу взяла под стражу 39-летнего гражданина России по подозрению в торговле наркотическими веществами. Об этом сообщает местная газета Comercio.

По ее данным, правоохранители задержали еще четырех местных граждан, которые продавали марихуану на территории муниципалитетов Сан-Хуан-де-Мирафлорес и Вилья-Сальвадор в столице республики. Отмечается, что россиянин мог быть главарем одной из преступных группировок.

При задержании у группы было изъято огнестрельное оружие и три килограмма марихуаны.

Помимо распространения наркотиков, задержанные подозреваются в незаконном хранении оружия и грабеже.