Xinhua: на севере Китая в результате выброса газа в промзоне погибли девять человек

Еще трое пострадали, сообщило агентство

ПЕКИН, 7 сентября. /ТАСС/. Девять человек погибли, трое пострадали в автономном районе Внутренняя Монголия на севере Китая в результате выброса газа под высоким давлением в промзоне. Об этом сообщило агентство Xinhua.

По его сведениям, ЧП произошло в городе Ордос. Выброс газа привел к падению людей, которые проводили работы на большой высоте.

На место происшествия прибыли пожарные и спасатели. Пострадавшим оказана необходимая медицинская помощь. Причины происшествия выясняются, ведется следствие.