СК возбудил дело после смерти ребенка на отдыхе в Сочи из-за инфекции

По предварительной информации, состояние ребенка ухудшилось в результате ротавирусной инфекции

КРАСНОДАР, 7 сентября. /ТАСС/. Уголовное дело возбуждено после смерти отдыхавшей с родителями в Сочи 7-летней девочки из Екатеринбурга из-за ротавирусной инфекции. Об этом ТАСС сообщили в следственном управлении СК РФ по Краснодарскому краю.

"По факту смерти ребенка территориальным следственным отделом по городу Сочи СК РФ по Краснодарскому краю возбуждено уголовное дело. В ходе следствия будут установлены все обстоятельства, а также причины и условия произошедшего, назначена судебная медицинская экспертиза", - говорится в сообщении.

Ранее в краевой прокуратуре сообщали о том, что, по предварительной информации, состояние ребенка ухудшилось в результате ротавирусной инфекции, ее в тяжелом состоянии направили в больницу, где она впала в кому и 6 сентября умерла. В ведомстве также сообщали, что прокуратура края контролирует проведение назначенной проверки следователями СУ СК РФ по Краснодарскому краю, в рамках нее будет дана оценка качеству и своевременности оказания медицинской помощи ребенку.