7 сентября, 16:26

ВСУ обстреляли село Демьянки в Брянской области

Как сообщил губернатор Александр Богомаз, в результате обстрела один из снарядов попал в крышу жилого дома

ТАСС, 7 сентября. Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли село Демьянки Белгородской области. Снаряд попал в крышу жилого дома, детонация взрывчатого вещества не произошла, сообщил в своем Telegram-канале губернатор Александр Богомаз.

"ВСУ обстреляли село Демьянки Стародубского муниципального округа. <…> В результате обстрела один из снарядов попал в крышу жилого дома. Детонации взрывчатого вещества, к счастью, не произошло. На месте работают специализированные подразделения и оперативные службы", - написал он.

Губернатор отметил, что в результате атаки никто не пострадал. 

Теги:
УкраинаРоссияБогомаз, Александр ВасильевичБрянская область
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