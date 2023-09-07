ВСУ обстреляли село Демьянки в Брянской области

Как сообщил губернатор Александр Богомаз, в результате обстрела один из снарядов попал в крышу жилого дома

ТАСС, 7 сентября. Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли село Демьянки Белгородской области. Снаряд попал в крышу жилого дома, детонация взрывчатого вещества не произошла, сообщил в своем Telegram-канале губернатор Александр Богомаз.

"ВСУ обстреляли село Демьянки Стародубского муниципального округа. <…> В результате обстрела один из снарядов попал в крышу жилого дома. Детонации взрывчатого вещества, к счастью, не произошло. На месте работают специализированные подразделения и оперативные службы", - написал он.

Губернатор отметил, что в результате атаки никто не пострадал.