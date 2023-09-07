В Курской области умерла одна из пострадавших при массовом отравлении

Как сообщили в правительстве региона, причиной смерти стал инфекционно-токсический шок

ТАСС, 7 сентября. Одна из пострадавших при массовом отравлении в Льгове Курской области - 23-летняя девушка - умерла от инфекционно-токсического шока. Всего, по уточненным данным, пострадали 14 человек, сообщили в правительстве региона.

"Сейчас в областной инфекционной больнице им. Н. А. Семашко находятся четыре пациента в состоянии средней степени тяжести. 10 человек в удовлетворительном состоянии проходят амбулаторное лечение в Льговской ЦРБ. К сожалению, одна пациентка 23 лет скончалась от инфекционно-токсического шока", - говорится в распространенном сообщении.

По факту массового отравления жителей Курской области шаурмой проводится проверка, региональное управление Роспотребнадзора по Курской области осуществляет лабораторный контроль.

В ночь с 6 на 7 сентября было зафиксировано несколько вызовов скорой помощи в Льгове с симптомами острой кишечной инфекции. Ранее сообщалось о девяти пострадавших.