В Армении арестовали пророссийского блогера и журналиста Sputnik

Мику Бадаляна и Ашота Геворкяна арестовали в рамках дела по статье о незаконном обороте огнестрельного оружия

ЕРЕВАН, 7 сентября. /ТАСС/. Служба национальной безопасности (СНБ) Армении в городе Горисе арестовала пророссийского блогера Мику Бадаляна и обозревателя Sputnik Армения Ашота Геворкяна. Об этом сообщил пресс-секретарь Следственного комитета Армении Гор Абрамян.

"6 и 7 сентября в Сюникской области по обоснованному подозрению в совершении преступления в рамках уголовного дела, возбужденного СНБ РА в соответствии со статьей 335 (2-я часть) (незаконный оборот огнестрельного оружия - прим. ТАСС) УК Армении были арестованы и переданы в Следственный комитет семь лиц, в том числе Мика Бадалян и Ашот Геворкян. Сформирована следственная группа. На данный момент проводятся следственные и производственные действия. Позже Следственный комитет РА выступит с дополнительным заявлением", - написал он в Facebook (запрещен в России; принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской).

О ситуации с исчезновением

Ранее глава Россотрудничества Евгений Примаков написал в Telegram-канале о пропаже Бадаляна в Горисе. "Мне только что сообщили добрые друзья в Ереване, что пророссийский блогер и активист Мика Бадалян был похищен неизвестными людьми в масках у гостиницы в Горисе, примерно в 21:00 вечера 6 сентября, - написал он. - Свидетелем похищения был местный священник Армянской церкви - то есть свидетель вроде как есть. Я очень встревожен". Глава Россотрудничества также указал, что Бадалян "уже арестовывался ранее и даже сидел в тюрьме, а обвинения против него многие трактовали как именно политические".

Кроме того, как сообщил Примаков, за сутки до похищения блогер принимал участие в его программе на радио, "где довольно жестко выступил с оппозиционной точкой зрения и критиковал правительство Армении за, как считал господин Бадалян, антироссийскую политику". "Мне не хотелось бы думать, что похищение Бадаляна как-то связано с его выступлением в радиоэфире, - отметил Примаков. - Кроме того, Микаэл Бадалян как яркий публицист и известный блогер иногда принимал участие в мероприятиях Русского Дома". "Ожидаю, что компетентные органы Республики Армения незамедлительно разберутся в ситуации и дадут общественности исчерпывающие и прозрачные ответы по поводу судьбы и безопасности Микаэла Бадаляна", - заключил Примаков.